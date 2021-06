Like mange MC-førere som bilførere dør i trafikken om sommeren. For Jens-Petter Halden gikk det nesten galt.

Juni, juli og august er høysesong for trafikklykker, og motorsyklister er særlig utsatt. Her er rådene for en trygg tur.

Det er to hovedgrunner til at motorsykler er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Dette bildet er fra ulykkesstedet hvor MC-fører Jens-Petter Halden kolliderte med en bil for fem år siden. Foto: Privat

5. juni 2016. Jens-Petter Halden (28) står opp, klar for å kaste seg på motorsykkelen og kjøre til Sverige med kompisene. Selv husker han ingenting, men han er blitt fortalt at solen skinte, og at stemningen var god.

Halden er uredd i trafikken, kjent for å kjøre fort og ta sjanser. Vennegjengen kjører fra Biri, forbi Stange og tar av E6 med kurs mot Kongsvinger. Her legger de seg bak fire biler. Halden blir raskt utålmodig og bestemmer seg for å kjøre forbi dem alle. Han gir gass, passerer én bil, en til og enda en. Kun den fremste bilen gjenstår.