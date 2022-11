Må du egentlig si ifra hvis du så vidt skraper borti bilen ved siden av? Dette mener eksperten.

Åtte av ti nordmenn har opplevd at noen har kjørt på bilen deres uten å legge igjen beskjed.

– Det er flere grunner til at folk ikke sier ifra om at de har skrapet borti bilen din, sier ekspert.

Se for deg at du kjører inn i et stappfullt parkeringshus og leter etter plass. Plutselig lyser den opp foran deg, og du lirker deg rolig inn på parkeringsfeltet mellom to andre biler. Men kom det ikke en liten lyd der? Kom du borti nabobilen? «Nei, nei, nei, må jeg si ifra nå?» tenker du.

Dette høres nok kjent ut for mange, selv om det kanskje er vanskelig å innrømme for seg selv. For hvor går egentlig grensen for når man må gi beskjed?