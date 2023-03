Svaret er ikke opplagt. Vår gjennomgang viser at mye handler om brukerbehov.

16.03.2023 07:00

Brukerbehovene er ulike, men forsikring skal uansett betales, servicer følges og drivstoff fylles.

Lønner det seg å kjøpe, lease, eller abonnere på den nye bilen, og hva passer best for deg og din bilbruk? Vi har sett nærmere på fordeler og ulemper, og hva de ulike variantene av bilhold betyr for lommeboken.