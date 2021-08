Prøvekjørt: Er Tesla Model Y den perfekte «Norges-bilen»?

Denne Teslaen har mange nordmenn ventet på. Lever den opp til forventningene?

Tesla Model Y ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder, og den er mer veldreid enn sin nesten dobbelt så dyre storebror Model X.

25. aug. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

To og et halvt år etter at Elon Musk avduket Model Y, er de første bilene på vei ut til norske kunder.

Vi fikk tre timer med Teslas kompakte SUV som i stor grad er skodd på samme tekniske lest som Model 3. En bil tusenvis av nordmenn har bestilt og venter i spenning på. Har Tesla laget den perfekte familie-SUV-en?