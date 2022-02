Kan du disse lure biltriksene?

Det finnes kjerringråd for biler også. Her er ti smarte ting du kanskje ikke visste.

Den lille pilen i tankmåleren viser hvilken side tanklokket sitter på. Et lurt triks når du leier eller låner en ukjent bil.

1. Slik fikser du vindusviskerne

Vindusviskerne kan gradvis slutte å virke optimalt. De tørker ut og sprekker opp. Det kan gå på sikten løs når det øsregner eller snøen laver ned i vintermørket. For å ivareta viskerne kan du vaske dem med en klut og vindusvaskemiddel.

Den gangen bilene hadde CD-spiller, kunne coveret på CD-en brukes til å dra over gummien på vindusviskeren. Det rengjorde litt hvis du var i en knipe. Har du ikke et slikt cover, kan du bruke plastdelen på snøskrapen eller noe lignende.

Hvis vindusviskeren er nesten ødelagt, kan du i nødens stund bruke en nylonstrømpebukse som du trekker over viskeren. Det sørger for sikt i en knipe. Det beste er selvsagt å bytte vindusviskere før strømpene må finnes frem.

2. Vet du hva pilen på tankmåleren betyr?

Det høres kanskje selvsagt ut, men her er det flere som får seg en overraskelse: Den lille pilen i tankmåleren viser hvilken side tanklokket sitter på. Det kan være kjekt å vite når du leier bil eller bare har glemt hvilken side tanken er på, på din egen bil. Vær så god.

3. Slik holder du bilen søppelfri

Ligger det søppel på gulvet? Sjokoladepapir, tomme matesker eller tomflasker? Eller har ungene «fest» i baksetet titt og ofte? Sett inn en liten søppeldunk med en plastpose oppi inne i bilen. Et godt og fastsittende lokk er viktig. Dunken kan festes på gulvet i baksetet med dobbeltsidig tape for eksempel. Voila, nå slipper du skitten bil.

De har rimelige varianter hos blant annet Biltema og CDON.

4. Slik fyller du spylevæske litt enklere ...

Søler du ut halve posen med spylevæske før du har rukket å treffe tanken den skal i? Det finnes en ganske enkel løsning: Hold tommelen over tuten og slipp den forsiktig opp først når du har tuten nedi. Ja, den er nesten for genial til å være sann. Har du en kanne med spylervæske, hell sidelengs for å unngå søl.

5. Håndspriten kan brukes til så mangt

Den lille flasken med håndsprit som svært mange har hatt i lommen de siste to årene, kan være nyttig til annet enn å sprite hendene. Den er gull for å vaske seg litt ekstra etter at du har fylt bensin. Men den kan faktisk også brukes til å åpne gjenfryste nøkkelhull. De fleste har kanskje ikke det på selve bilen lenger, med det kan være de har det på en tak- eller skiboks. Sprut litt håndsprit inn i nøkkelhullet eller langs fryste bilvinduer/dører, eller annet, så smelter isen og snøen bort.

6. Fukt og dugg på innsiden av ruten?

På vinterstid kan det fort dugge på innsiden av rutene hvis det dras inn snø i kupeen eller når det regner mye. Da oppstår det fuktighet inne i bilen. Før du kjører, spark av deg is og snø, rist paraplyen og legg den i bagasjerommet. Aircondition og klimaanlegg er selvsagte løsninger underveis på kjøreturen. Kjør gjerne luften på full guffe.

Aviser over og under gummimattene kan hjelpe til med å samle opp fukt.

Hvis problemet er stort, bør du også kjøpe fuktsamlere, ofte kalt fuktslukere, og plassere dem rundt omkring i bilen. Gamle sokker fylt med kattesand vil kunne gjøre samme nytten. Husk at fuktsamlerne etter hvert blir «fulle» og derfor må byttes ut.

7. Skitne eller tåkete frontlykter?

Det er faktisk mulig å vaske lyktene med tannbørste og tannkrem. Du må stå på litt for å få det til, men det viser seg å virke! Hvis du vil at rengjøringen skal holde en stund, kan du bruke bilvoks eller møbelpolish for å holde dem rene.

8. Matter eller plankebit i bilen

Hvis du skal på en snørik vei til en hytte eller lignende, kan det være lurt å ha en plankebit eller ekstra matter i bilen. De kan legges under dekket om du er så uheldig å kjøre deg fast i snøen. Eller i sølen for den del. En annen ting som kan fungere godt, er snøsokker. De fås kjøpt hos ulike bilforhandler.

9. Hold maten varm med varme i setet

Tatt med pizza og satt den i passasjersetet? Om du ikke pakker den inn i for eksempel et teppe eller jakke, blir den fort kald. Mange tenker kanskje ikke på det – men sett på varmen i setet, så holder pizzaen eller annen takeaway seg varm til du kommer hjem.

Hvis du skrur varmen i passasjersetet på full guffe når du tar med pizza eller takeaway hjem, kan maten holde seg varm og lun en liten stund.

10. Smal garasje?

Mange hus har trange og smale garasjer, bygget på for eksempel 1960-tallet, da bilene var litt mindre enn de er i dag. For å unngå skraper på bildørene eller sidene, legg et gammelt teppe eller en halv del av noe skumgummi (for eksempel skumnudler en bruker i svømmebassenget) langs veggene. Hvis bilen er lang og du ikke vil få snuten oppskrapet, sett en pinne med en tråd og ball i enden. Når du treffer ballen, har du kjørt langt nok inn i garasjen.

Skumnudler brukt i svømmebassenget er hule inni. Så del en slik på midten og fest på veggen i en smal garasje.

Kilder: familyman.com, lifehack.org, hotcars.com, redaksjonen og Forbrukerrådet.