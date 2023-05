Ikke gå i privatleasingfella: Fem ting du bør passe på

Leasingselskap krevde 127.000 kroner for ubrukelig bil. Stort behov for et nytt og bedre regelverk, mener Forbrukerrådet.

I 2021 ble 31 prosent av alle nyregistrerte personbiler registrert med leasingselskap som eier, viser tall fra SSB.

21.05.2023 19:30

Vurderer du å lease din neste bil? Ikke signer kontrakten før du har lest denne artikkelen.

– Rollene og ansvaret til kontraktspartene må gjøres tydeligere. Det er såpass mange uklarheter at det er vanskelig å vite hva som gjelder. Dette går utover kunden, som er den svake parten, sier juridisk direktør i Forbrukerrådet, Tone Molvær Berset, i en pressemelding.