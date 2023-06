Ola Isungset (100) kjører trimmet turbo: – I november fikk jeg sertifikatet for tre nye år

Ola Isungset (100) har hatt nesten alle Saab-modellene og har aldri vurdert å bytte bilmerke.

Ola Isungset (100) med sin Saab 9000 CSE.

05.06.2023 20:00

– Hundre år ... det er bare et tall. Men det er jo kanskje et litt spesielt tall. Ikke alle har vært så heldige og fått være så frisk som meg, sier Ola Isungset.

Han blinker ut på RV. 7 og gir gass så turboen plystrer under panseret. Med full konsentrasjon og begge hendene på rattet styrer han sin gamle Saab 9000 mot Geilo sentrum.

Bilen blir snart veteran. Sjåføren har vært det lenge.

Fin flyt langs RV. 7 på Geilo. Hver helg kjører Ola Isungset 10–15 mil, for å holde kjøreegenskapene ved like.

Saab nummer fem

I februar fylte Ola Isungset 100 år. Det er 76 år siden han tok lappen, og mer enn 60 år har gått siden han kjøpte sin første Saab.

– Jeg har alltid vært bilinteressert. Jeg har kjørt andre biler, men det er Saab som har ligget mitt hjerte nærmest, sier han.

Geilingen har aldri hatt andre bilmerker enn Saab. Han har eiet fem ulike modeller fra bilfabrikken i Trollhättan.

– Jeg har hatt nesten alle Saab-modellene, sier Isungset med et smil som aldri synes å forlate ansiktet hans.

Fakta Saab Svensk bilprodusent, beliggende i Trollhättan nord for Göteborg. Ble startet av flyprodusenten Svenska Aeroplan Aktiebolag i 1945. To år senere ble fabrikkens første bil, 92, presentert. Kjent for høy sikkerhet og innovative løsninger. Blant annet var Saab en av de første som brukte turbo i vanlige familiebiler. Rundt 1990 begynte General Motors å ta gradvis over Saab. Fabrikken gikk konkurs i 2011. Vis mer

Dobbelt jubileum

Den grønne, svenske bilen som skjærer gjennom en grå, norsk ettermiddag, var fabrikkens toppmodell. 9000 var Saabs direktørbil, en kostbar og staselig doning som mange mener ble den siste «ekte» Saab.

Isungset gjør det tydelig at 1997-årgangen hans er jubileumsmodellen, en godt utstyrt bil med både turbo og skinnseter og soltak. Bilen markerte at det var 50 år siden flyfabrikken viste frem sin første bil, den såkalte Ursaaben.

Men 1997 hadde også et annet 50-årsjubileum å by på. I 1947 ble Isungset den stolte eier av et førerkort.

– Oppkjøringen var nesten til å le av. Vi møtte den bilsakkyndige på et bilverksted, kjørte opp til Geilo hotell og ned igjen. Det var det, sier Isungset.

Heller ikke teoridelen var krevende. Et par spørsmål, kronet av sensors underfundige spørsmål «hva skal du ha over bilen?».

– Mange trodde det var snakk om en presenning, smiler Isungset.

– Svaret var selvsagt «herredømme».

Fruen bestemte

Han var 17 år, en ung mann, da Nazi-Tyskland invaderte Norge. Under krigen fikk han lagerjobb hos knivprodusenten Øyo, som skulle bli arbeidsgiveren hans i over 50 år. Våren 1945 var Isungset med på å starte Røde Kors Hjelpekorps på Geilo.

– I ti år kjørte jeg mye ambulanse. Der fikk jeg en god erfaring, å kjøre jevnt.

Det tok sin tid før Ola og kona Norunn fikk sin egen bil, delvis fordi rasjoneringen på (vestlige) biler ikke opphørte før 1960. Men en maidag i 1962 troppet paret opp hos en Triumph-forhandler.

– Vi hadde fått en brosjyre på Triumph Herald, som vi syntes var artig. Vi prøvekjørte den, med kona i baksetet, sier han.

Bilselgeren spurte om de ikke hadde lyst til å prøve totakteren fra Saab, som de også solgte.

– Det gjorde vi. Kona satte i baksetet og sa at det er denne vi skal ha. Så det var min kone som bestemte at vi skulle ha Saab.

– Det var min kone som bestemte at vi skulle ha Saab, sier Ola Isungset.

Saab-møter i kirken

19.500 kroner senere kunne ekteparet kjøre sin flunkende nye, skinnende hvite Saab 96 hjem. Ekteparet kjørte totakteren Europa rundt, over dramatiske fjellpass, ned til Italia, der de bodde i telt i Venezia.

Totakteren ble starten på en lang rekke Saaber. I 1970 kjøpte de en ny 96, denne med V4-motor. Senere ble det både 99, 900 og dagens 9000, som Isungset kjøpte av sin egen faste Saab-mekaniker.

I flere tiår har han brukt samme mekaniker, en yngre kar som ennå ikke har fylt 80 år.

– Vi møtes fremdeles et par ganger i uken, i kulturkirken på Geilo. Der drikker vi kaffe og ser på Saab-reportasjer på pc-en hans. Det er så mye man kommer over på Facebook og Instagram. Selv har jeg hverken PC eller internett.

– En fillefarge

1997-modellen kjøpte han i 2001, da bilen var fire år.

– Da hadde den kjørt 40.000 kilometer, så bilen var knapt innkjørt. Nå har den akkurat rundet 359.000 kilometer, forteller Isungset.

– Jeg har vært veldig fornøyd med bilen. En som skulle sitte på med meg, sa at det var som å sitte i en limousin, sier han.

– Men grønnfargen, det er en fillefarge. Skitten vises så lett at den må vaskes støtt.

– Noe du spesielt setter pris på med bilen?

– Tryggheten, og at den er veldig god å kjøre, sier han.

– Og så er den utrolig rask.

Kassettbånd på rekke og rad. Sånn var livet i 1997.

Trimmet turbomotor

Under panseret synger en toliters bensinmotor, opprinnelig på 150 hestekrefter.

– Den beste motoren Saab har laget, konstaterer 100-åringen.

– Motoren ble trimmet da bilen var ny, og kreftene er kjekt å ha ved forbikjøringer. Men jeg kjører forsiktig, altså! Jeg bruker cruisekontroll veldig mye og har aldri fått fartsbot.

Bortsett fra slitedeler har det ikke vært noe tull med bilen på de 22 årene.

– Bremseskivene bak skiftet jeg ikke før etter 350.000 kilometer. Nye biler har elendig metall i bremseskivene, de må gjerne byttes etter 20.000 kilometer.

– Hva betyr bilen for deg?

– Mer nå enn tidligere. Jeg bor tre kilometer fra sentrum, og uten bil ville jeg fått problemer. Jeg bor alene, steller meg selv og trenger ingen hjelp fra kommunen. Med bilen kan jeg reise ut når jeg vil, handle mat og gjøre det jeg vil.

– Saab var sikre biler. Litt kostbare, men kvalitet må en jo betale for, sier verdens antagelig eldste og i hvert fall blideste Saab-sjåfør.

Hjelper «ungdommen»

Hele livet har han vært en aktiv kar, ikke minst i organisasjonslivet. På over 40 år har han ennå ikke gått glipp av ett eneste møte i Lions. Denne formiddagen har han nettopp kommet hjem fra den såkalte 90-årsklubben, der 100-åringen hver mandag koker kaffe til Geilos noe yngre pensjonister.

– Jeg mistet Norunn for tolv år siden. Da jeg ble alene, fant jeg ut at jeg måtte komme meg ut blant folk. Det teller mye i min alder.

Mannen er forbløffende sprek til beins, noe han mener skyldes gode gener. Og det faktum at han aldri har røykt eller drukket.

– Og så tar jeg honning hver morgen. Om det hjelper, vet jeg ikke.

– For gammel for nye biler

Isungset forteller at fem Saaber får holde.

– Dette blir den siste, hvis jeg ikke er uheldig og kjører bilen til vrak. Jeg er for gammel for nye biler. Disse nye elektriske kan jeg ikke tenke meg å begynne på. Og disse skjermene i nye biler, de forstyrrer sjåføren.

Hver dag er han ute og kjører, sommer som vinter.

– I helgene tar jeg litt lengre turer på 10–15 mil, for å holde kjøreferdighetene ved like. Det er viktig. Men de siste årene har jeg ikke kjørt mer enn 10.000-12.000 kilometer i året.

– Er du en god sjåfør?

– Det får andre mene noe om. Jeg er i hvert fall forsiktig, sier han.

– Jeg har vært til øyelege og tatt senilprøver hvert år siden 1995. Da har jeg fått fornyet førerkortet for ett år. Men nå i november fikk jeg sertifikatet for tre nye år, sier verdens antagelig eldste Saab-sjåfør.

Men alene om å kjøre bil etter fylte 100 år, er han faktisk ikke. Statens vegvesen opplyser at det i mai var 18 nordmenn over 100 år som har gyldig førerkort. Den eldste er 102 år.