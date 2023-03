Dette frykter nordmenn mest i trafikken

Kvinner er mer engstelige enn menn. Det kan være både bra og farlig.

Det du ikke selv har kontroll over som sjåfør – som andres kjøremønster og oppførsel i trafikken – er det folk er mest bekymret for, ifølge ny undersøkelse.

26.03.2023 19:30

Hva bekymrer du deg mest over når du setter deg bak rattet?

97 prosent oppgir at det er noe de er redde for i trafikken, ifølge en undersøkelse Norstat nylig har utført for forsikringsselskapet Frende.