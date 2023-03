Treg start på bilåret 2023: Disse bilene havnet på topp-ti-listen i februar

En bil er tilbake på toppen, og i disse byene er elbilandelen størst.

I 2022 ble det førstegangsregistrert 173.239 nye personbiler. Det blir det neppe i år.

01.03.2023 14:04

Det startet trått i januar med kun 1860 førstegangsregistrerte nye personbiler. Den laveste januarnoteringen på 61 år.

En naturlig konsekvens av at rekordmange nye elbiler ble registrert i desember, før moms moms2023 er det første elbilåret du må betale 25 prosent moms for kjøpsbeløpet over 500.000 kroner. Elbiler som koster mindre enn dette, vil fortsatt ha fritak fra moms. og ny vektavgift vektavgiftVektavgiften er på 12,5 kroner pr. kg av bilens vekt over 500 kg. slo inn i januar, var refrenget i bilbransjen.

