De kjørte fra Østlandet til Lofoten i elbil: Her er tipsene før årets bilferie

– Du sparer penger på bom og ferger, og dessuten blir du tvunget til å ta pauser underveis. Vi skal på bilferie igjen i sommer, sier paret.

Inger-Marie Myrvoll og Simen Ruud tok sin første bilferie med elbil i fjor. Det ga mersmak. Foto: Camilla Flaatten

De hadde bare hatt elbil i et halvt år, men tenkte aldri over at de ikke kunne kjøre til Nord-Norge i den hvite Teslaen. Det var jo tross alt den bilen de hadde. Rekkeviddeangsten slo ikke inn. Det var bare å sette seg bak rattet.

Inger-Marie Myrvoll (29) og Simen Ruud (31) fra Porsgrunn skulle på besøk til Myrvolls bestemor sør for Bodø, derfor ble det naturlig å reise til Lofoten også. Det er cirka 1500 kilometer én vei. På vei tilbake kjørte de via Åndalsnes, Trondheim, Bergen og Stavanger. Det var aldri noe stress med lading underveis.