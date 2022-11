Kjøp av brukt elbil: Advarer mot faren for overpris

Syv ting du bør sjekke før du kjøper brukt elbil.

Lange leveringstider på nye elbiler og usikkerhet rundt når markedet normaliserer seg, driver bruktbilprisene opp.

21 minutter siden

På jakt etter brukt elbil? Da er du ikke alene. Halvparten av alle som tenker å kjøpe elbil som neste bil, vil velge brukt. Det viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NAF.

Alle håper selvsagt på å gjøre et bruktbilkupp, men bruktbilmarkedet for elbiler er mer utsatt for prissvingninger enn bruktmarkedet for andre biler. Og hvordan står det til med batteriet i elbilen du sikler på?