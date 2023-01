Bilåret 2022: Disse bilene var mest populære

Og én modell satte historisk salgsrekord.

Hongqi og de kinesiske bilprodusentene tar stadig større markedsandeler. Se oversikten nederst i saken.

08.01.2023 19:00

Tidenes registreringsrush i desember sørget for at bilåret 2022 endte med 173.239 førstegangsregistrerte nye personbiler. En nedgang på kun 1,1 prosent sammenlignet med rekordåret 2021, til tross for leveringsutfordringer og økte drivstoffkostnader og renter.

Bak tallene i registreringsstatistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) skjuler det seg tøff konkurranse. Og minst fire ting er det verdt å merke seg om fjorårets personbilsalg:

