Trine Flåte (37) og familien sparer 2000 kroner hver måned på å dele bil. Slik kommer du i gang med bildeling.

Å dele bil blir stadig mer populært.

Fordi de er flere som deler bil i samme firma i nabolaget, er det som oftest kort vei til bilen for Trine Flåte. Foto: Ørjan Deisz

26. apr. 2021 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Trine Flåte plasserer kortet over sensoren i frontruten. Et millisekund senere låses dørene opp, og bilen hun booket dagen før, er klar for en tur til butikken.

Flåte har vært medlem av Bildeleringen i Bergen siden 2013. Hun og familien kjører bilene de deler flere ganger i uken.