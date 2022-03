De kjørte tur-retur Norge-Italia med elbil: – Ladeangsten er borte

– Vi fant lite informasjon om lademuligheter, så vi måtte bare prøve oss frem, sier Ørn Terje Foss (69). Han og kona kjørte med elbil gjennom Europa i fjor høst.

Ørn Terje Foss og Marianne Moltke-Hansen fra Oslo er relativt ferske elbil-eiere. De kjøpte sin første, en Jaguar I-Pace, i 2020.

14. mars 2022 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

De var litt usikre før de reiste og tenkte at sannsynligheten var stor for at de måtte lete lenge etter ladestasjoner underveis fra Oslo til Torino i Italia og tilbake. Og ikke minst stå i ladekø.

Da de gikk av fergen i Kiel i oktober i fjor, ventet rundt 1600 kilometer med elbilen Jaguar I-Pace gjennom Tyskland, Frankrike, Sveits til Italia. Mange har i årenes løp forsøkt å kjøre nedover i Europa med elbil, og det har gått relativt greit. De siste årene har byggingen av ladestasjoner økt også nedover på kontinentet. Det merket ekteparet Ørn Terje Foss og Marianne Moltke-Hansen.