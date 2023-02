Disse elbilene kjørte lengst på vinterføre

Det ble satt ny rekord i NAF og Motors rekkeviddetest. Men det var en budsjettbil som best holdt hva den lover.

I vintertesten til NAF og Motor kjøres alle bilene helt tom for strøm.

03.02.2023 08:34

I den fjerde vintertesten til NAF og Motor varierer avviket fra oppgitt til målt rekkevidde med mellom fire og 32 prosent.

Kanskje ikke så rart at hele 45 prosent av elbilistene i en undersøkelse Norstat har gjort for NAF, svarer at de er skuffet over bilens rekkevidde om vinteren.

