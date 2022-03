– Jeg ble irritert med en gang jeg satte meg i bilen, sier Erik Hanøy. Syv tegn på at du er for hissig i trafikken.

Han fant en effektiv metode som hjalp ham å få kontroll på sinnet.

– Hovedirritasjonen er dem som kjører under fartsgrensen. De kjører gjerne i 52 i 60-sonen eller 73 i 80-sonen, sier Erik Hanøy (52) som nå er mindre sint i trafikken.

Tidligere følte Erik Hanøy (52) ofte at det kokte inni ham da han kjørte bil. Han kunne irritere seg grønn over at bilen foran kjørte litt under fartsgrensen. Å stoppe for fotgjengere var heller ikke favorittaktiviteten.

– For noen år siden ble det ganske ille. Jeg ble irritert bare det kom en fotgjenger ved en fotgjengerovergang. Det er helt urimelig. Jeg hadde en «jeg skal frem»-holdning, forteller han.