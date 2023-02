Vegar Eilertsen må betale 50.000 kroner for å avbestille den nye bilen. Men du kan slippe gratis unna.

Har du bestilt deg ny bil og angrer kjøpet, kan det koste deg åtte prosent av nybilprisen. Men bare hvis du har signert kjøpekontrakten hos forhandler.

Vegar Eilertsen er kritisk til størrelsen på avbestillingsgebyret.

10.02.2023 08:00

Det synes Vegar Eilertsen (44) er urimelig. Den 4. januar bestilte han seg en Skoda Enyaq 80X med planlagt levering 1. desember.

Men så ble han usikker på kjøpet og undersøkte hvilke muligheter han hadde for å avbestille bilen. Etter å ha snakket med både selger og markedssjef hos Møller-forhandleren, var konklusjonen at han måtte betale åtte prosent, eller cirka 50.000 kroner for å komme seg ut av kjøpekontrakten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn