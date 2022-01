Disse bilene solgte best i 2021

Det er ikke bare elbiler på pallen.

3. jan. 2022 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke uventet ble 2021 et rekordår for elbilene, med en andel på 64,5 prosent av det totale nybilsalget i Norge. Opp fra 54,3 prosent i 2020. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).