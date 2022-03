Doblet interesse for lappen med automatgir. – Vi tror det kan gi bedre sikkerhet i trafikken.

Antallet som tar lappen med automatgir har mer enn doblet seg de siste tre årene.

Foreldre og deres unge sjåfører begynner ofte kjøreopplæring i feil rekkefølge, mener både Statens vegvesen og Norges Trafikkskoleforbund.

– 80 prosent av skolebilene våre har automatgir nå. Det har vært en markant økning i etterspørselen under pandemien, sier Bjørn Nessjøen. Han er trafikklærer og faglig leder ved Svein Svendsens Trafikkskole i Oslo.

Hans inntrykk er at de få som velger manuelt gir hos dem, har foreldre med en eldre bil de planlegger at barna skal arve, er interessert i motorsport eller går på yrkesfag med behov for yrkesbil.