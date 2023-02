Norsk elbillader risikerer salgsforbud i Sverige. Det vil kunne få konsekvenser også for det norske markedet.

Det svenske Elsäkerhetsverket mener laderen til norske Easee har «alvorlige feil og mangler».

Det svenske Elsäkerhetsverket har undersøkt ladeboksene Easee Home, Charge og Ready.

08.02.2023 17:52

Den svenske tilsynsmyndighetens vurdering er at «produktet ikke oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene for å kunne selges på markedet». De har derfor sendt den norske produsenten et varsel om at de vurderer et omsetningsforbud for modellene Easee Home, Charge og Ready, som alle har samme konstruksjon.

Et omsetningsforbud vil på grunn av EU-regler også kunne få konsekvenser her hjemme. Easee har fått frist på seg til 13. februar til å kommentere Elsäkerhetsverket påståtte feil og mangler.

