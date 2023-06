Disse bilene er dyrest og billigst å eie

Kraftig økning i bilholdskostnadene: Så mye koster det å eie egen bensin-, diesel- og elbil i 2023. Et drivstoffalternativ skiller seg positivt ut.

Prisene på nye personbiler økte med 6,8 prosent i 2022. Elbilene hadde den laveste prisøkningen med 3,9 prosent.

23.06.2023 07:00

Kostnadsøkningen på å ha bil har aldri vært større fra et år til et annet. Det viser årets beregning av bilkostnader som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gjør hvert år.

Kanskje ikke så overraskende, når vi vet hvilken vei renten og drivstoffprisene har gått det siste året. Den største kostnadstyven er likevel fortsatt det mange kvier seg for å regne på.