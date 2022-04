Nekrolog Hun kjente helsetjenesten vår inn og ut

Nekrolog

Nå nettopp

Hun var opptatt av å lytte til dem som har sykehusskoene på.

Av Espen Aasen, Lisbet Rugtvedt og Odd Bakken

Kristin Lossius døde hjemme 28. mars, 69 år gammel, med familien rundt seg. Kristin hadde arbeidet som barnelege på flere sykehus og vært forsker og leder i helsetjenesten før hun begynte i Helse- og omsorgsdepartementet i 2007. Hun hadde et sterkt engasjement for jobben som spesialrådgiver i departementet. Her håndterte hun mange av de mest brennbare helsepolitiske sakene, slik som føde- og barseltilbud, akutt-tjenester og sykehusstruktur, prioritering og tilgang til kostbare medisiner. Til tross for alvorlig sykdom i mange år bidro Kristin med stor arbeidskraft i departementets arbeid, og hun ønsket ikke å pensjonere seg