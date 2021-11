Nekrolog Nekrolog Han hadde en genuin evne til å bli kjent med folk Tor elsket alle mennesker, og alle mennesker elsket ham.

Nekrolog

Av Tom E. Medalen

16. oktober gikk Tor William Olsen bort. Dermed gikk en person som har betydd svært mye for mange, ut av tiden. Som det så treffende ble sagt i hans begravelse var det ikke så rart at hans hjerte sluttet å slå, for det hadde slått for så mange i alle år.