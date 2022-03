Nekrolog Nekrolog Studentene fikk oppleve en entusiastisk lærer Eksemplene fra hans egen forskning minnet om et detektivarbeid.

Av Ida Antonia Tank Bronken og Douwtje van der Meulen

Erling Sigvard Skaug døde 7. mars, 83 år gammel. Erling var Norges første professor for konserveringsutdannelsen ved Universitetet i Oslo. Han vil huskes for sitt uendelig engasjement og entusiasme for konserveringsfaget og for sin hobby, musikk.