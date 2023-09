Nekrolog Det vanket alltid en blomst til kvinnene på kvinnedagen Martinus Løvik var særlig interessert i miljøets betydning for utvikling av allergi, herunder hvordan luftbårne partikler kan påvirke immunsystemet.

Publisert: 07.09.2023 22:00

Av Per Ivar Gaarder og Ingeborg Sundsvalen Aaberge

Vår gode og nære kollega gjennom mange år, Martinus Løvik døde 24. juli 2023, 79 år gammel. Han studerte medisin ved UiO og ble dr. med. samme sted i 1986. Avbrutt av to år som gjesteforsker ved Trudeau Institute i New York, arbeidet han med immunologi ved Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1982 til 2013 som overlege og avdelingsdirektør. Fra 2000 var han også professor II i medisin ved NTNU. Ved FHI bygget han opp en betydelig forskningsaktivitet, særlig innen miljøfaktorers påvirkning av immunapparatet. Han var en ledende person i utvikling av det nye fagfeltet immuntoksikologi. Særlig var han interessert i miljøets betydning for utvikling av allergi, herunder hvordan luftbårne partikler kan påvirke immunsystemet. Han var en kløpper til å finne og iscenesette gode forskningsprosjekter og en entusiastisk veileder for mange doktorgradsstipendiater. Han hadde en formidabel arbeidskapasitet og arbeidslyst. Han ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og var aktiv deltager i mange nasjonale og internasjonale ekspertkomitéer og arbeidsgrupper.