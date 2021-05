Foto: Privat Nekrolog Minneord Bjørn var sterk som en bjørn. Han ble 59 år. Vi i venneflokken vil aldri forstå hvorfor Bjørn ble borte så tidlig – den stauteste av oss.

Nekrolog

Nå nettopp

Av Raggan Gjone, Magnar Ullnæss, Torstein Kongshem og Frode Amland

Bjørn Edvard Sønju-Moltzau gikk bort 6. mai 2021, bare 59 år gammel. Bjørn døde etter et kort sykdomsforløp og etterlater seg et stort tomrom for familie, kolleger og venner.