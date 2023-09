Nekrolog Dagfinn Kvale formidlet med sin gutteaktige sjarm Dagfinn Kvale ble den drivende kraft i pionérarbeidet for å få kirkespill og teaterkunst inn i Den norske kirkes kirkerom og gudstjenesteliv.

Publisert: 06.09.2023 10:03

Av Sylvi Baardseth Panjwani og Lise Vislie Jor

En venn av kirkespill hele livet, og en livslang trofast venn for mange. Dagfinn Kvale døde 11. august 2023 i California, 90 år gammel. Etter et langt liv som tjeneste som prest, lengst for nordmenn i utlandet, rakk han også å bli den drivende kraft i pionérarbeidet for å få kirkespill og teaterkunst inn i Den norske kirkes kirkerom og gudstjenesteliv. Det begynte da han som teologistudent kom hjem fra et studieopphold i Berkeley og ble engasjert som sekretær for Påskefestuken 1958.