Nekrolog Minneord Han utfordret og inspirerte Vi har mistet en god venn og et inspirerende medlem.

Av Øivind Due Trier

Arvid Bjørnstad, født 24. desember 1941, forlot oss den 29. mars etter lang tids kamp mot kreften. Han, og hans kone Liv, hadde valgt at han skulle være hjemme under denne kampen, få god omsorg og pleies hjemme. En velvalgt løsning, men også meget utfordrende for Liv.