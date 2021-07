Foto: ADRIAN JOACHIM / POLFOTO Nekrolog Nekrolog En fane for vår kunstneriske frihet For oss kulturarbeidere ble Kurt Westergaard et brennpunkt i vår samvittighet.

Av Geirr Lystrup

For oss kulturarbeidere ble Kurt Westergaard et brennpunkt i vår samvittighet. Og samtidig en fane for vår kunstneriske frihet. En frihet som gradvis ble angrepet av selvsensur.