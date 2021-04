Foto: Privat Nekrolog Minneord Kari Mona dukket alltid opp på dugnadene på kirkegården Kari Mona dukket alltid opp på dugnadene på kirkegården.

Av Elisabeth Weum

Det var med stor sorg vi mottok budet om at Kari Mona Rud Prestø ikke er mer. Hun døde torsdag morgen 8. april på A-hus. Jeg tror hun ble hentet til et bedre hjem, der hun er fri for plager og skrøpelighet.