Nekrolog De gode replikkene satt løst Han var med og utviklet marsjstøvler, telt, soveposer, undertøy og uniformer i Forsvaret.

Av Reidar Melheim

I romjulen 2021 kom det triste budskapet om at Per Olav Bjørnås var død. Riktignok var vi klar over at hans helse i det siste ikke var så god, men budskapet kom likevel overraskende, da han hele livet hadde god helse og var meget sterk.