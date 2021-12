Nekrolog Nekrolog Han var en vennlig estetiker, livsnyter og umistelig venn Esben var alltid krystallklar på at kunst og kultur ikke var pynt, men en livsnødvendig betingelse for et samfunn.

Av Hugo Lauritz Jenssen, Ivar Køhn

Da morgenlyset kom den 15. november, kastet Esben Hoff et siste, klart blikk på himmelen over Oslo, som for å forsikre seg om at den virkelig var der. Han ble 57 år gammel.