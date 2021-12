Nekrolog Nekrolog En pionér for ytringsfrihet og dyrs rettsvern En hel verden kjenner ham som en forkjemper for selene.

Av Siri Martinsen

Odd F. Lindberg var naturviter, naturverner, journalist og filmskaper, men det var i rollen som selfangstinspektør han ble kjent. En hel verden kjenner ham som en forkjemper for selene. En forkjemper for at lovbrudd mot dyr ikke skulle feies under teppet. En forkjemper for at hensynet til naturmangfold skulle komme først.