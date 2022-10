Nekrolog Nekrolog Karin Christine Hinrichsen Det er uvirkelig at et så livskraftig menneske kan gå ut av tiden så fort. I løpet av sommeren gikk Karin fra å være tilsynelatende frisk, sprek og sterk til å bli alvorlig kreftsyk.

Av Britt Valderhaug Tyrholm

Vår venninne Karin Christine Hinrichsen er ikke lenger her. Hun døde 15. september, 68 år gammel. Det er uvirkelig at et så livskraftig menneske kan gå ut av tiden så fort. I løpet av sommeren gikk Karin fra å være tilsynelatende frisk, sprek og sterk til å bli alvorlig kreftsyk. En aggressiv brystkreft tok livet av vår kjære gode, glade, rause, engasjerte og så omtenksomme venninne.