Nekrolog Ein kunnskapsrik og inspirerande pedagog og førelesar Han var ein sentral politikar for Høgre i Telemark.

Nekrolog

Av Lars Austin

Vår kjære venn Arvid Gjengedal gjekk bort 30. desember 2021 etter lang tids sjukdom, 78 år gamal. For nokre år sidan var han utsett for eit uhell, og det var med stor sorg vi berre kunne konstatere at dette kom til å prege dei siste leveåra hans i stadig sterkare grad. Det er vanskeleg å forstå at vi har mista den alltid nærverande vennen, som med sitt gode humør skapte glede og gjorde han til det naturlege midtpunktet i vennekretsen.