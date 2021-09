Nekrolog Nekrolog I Oslo-politikken setter Rune Gerhardsen varige spor etter seg Han var en modig politiker, som ikke var redd for å gå nye veier.

Nekrolog

8 minutter siden

Av Raymond Johansen og Frode Jacobsen

Rune Gerhardsen har gått bort, 75 år gammel, etter lengre tids sykdom. Vi har mistet en kreativ og nytenkende leder. Rune var en politiker som ikke var redd for å være kontroversiell eller ta kampen for det han trodde på. Vi kommer til å savne en levende spilloppmaker, en god venn, et varmt menneske og en kjærlig familiefar.