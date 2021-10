Nekrolog Minneord Var umulig å ikke like Han hadde et rikt repertoar av gode historier fra land tjenesten hadde ført ham til.

Nekrolog

Nå nettopp

Av Kjell Eliassen, Ottar T. Christiansen, Arne Walther og Lars A. Wensell

Vår gode venn og kollega fra utenrikstjenesten, Herberth Linder, døde brått i sitt hjem 21. september. Han ble 77 år gammel.

Herberth begynte i Utenriksdepartementet etter studier på Blindern, der han ble cand.philol. i 1971 med fransk som hovedfag. Noen av oss lærte ham å kjenne allerede på Utenriksdepartementets aspirantkurs 1973–1974. Han hadde et vidd og et humør, som det var umulig ikke å like.