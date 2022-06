God tur videre, om det så kun blir i hans evige snittfart på sykkel på 17,5 km/t

Jeg vet at han lyste opp manges liv med sanger, turneer og opptredener i norsk film og TV. Nå håper jeg han kan lyse opp enda fleres ved at han har vist at det går an å gjøre noe for å ha et bedre liv, selv med dårlig helse og skral økonomi.

Nekrolog

Av Stein-Erik Mattsson

"Skodespelaren Peter Garden er død, xx år gamal." Slik pleide Per Gaarder, som oftest gikk under navnet Peter Garden, og jeg å fleipe. Han døde 12. mai seks dager etter fylte 70.