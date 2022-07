Edle minnes som den edle Edle hun var

For Edle var det ingen vinning annet enn glede for oss som ble servert og kunne nyte, men kanskje også for henne selv, som kunne glede seg over å glede andre?

Nekrolog

Nå nettopp

Av Harald Bråthen

Edle Krohn sovnet stille inn 21. juni. Stille beveget hun seg også gjennom livet. Ingen store fakter, ingen forsideoppslag. Hverken internt eller eksternt. Kanskje en du ikke så lett la merke til i det store maskineriet. Et tannhjul som tikket og gikk i 74 år, og de fleste jobbårene ble tilbrakt i Veritas på Høvik.