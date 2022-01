Nekrolog Nekrolog Hun satte dype spor Hun har gladelig delt av både visdom og livsvisdom med oss alle. Hun har engasjert og inspirert, gamle og unge.

Av Jan Kløvstad, Odd Einar Dørum og Margrethe Prahl Reusch

Noen mennesker setter spor, dype spor. Alice Margrete Ruud var et slikt menneske. Vi som har vært så heldige å kjenne Alice, forstår at vi har vært heldige. Sporene etter Alice kommer til å være der i lang tid fremover – heldigvis.

Alice ble født i Kristiansand i 1938. Fra ung alder engasjerte hun seg sterkt politisk. Det var Venstre som var hennes parti, og slik var det helt til slutten. Da Venstre delte seg på Røros i 1972, gikk Alice til Det Liberale Folkeparti (DLF). Her var hun sterkt engasjert, hun var førstekandidat i Akershus og engasjert i sitt lokallag i Nittedal. I tillegg var hun leder for DLF i perioden 1986 til 1988, da de to partiene igjen fant sammen i Venstre. Også da var Alice sentral. Hun jobbet med organisasjonsbyggingen i det gjenforente partiet og hadde en sentral plass i partiets organisasjonsapparat.