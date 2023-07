Nekrolog Alf Gervin var en sann gledesspreder Han opplevde krigens alvor under tjeneste i FN-styrkene i Angola.

Av Gustav Henriksen, Jan Gerrit Geelmuyden, Christian Bommen og Hans Fritzvold

Vår gode venn Alf Gervin forlot oss 6. juli, 79 år gammel. Vårt vennskap ble innledet i 1963 da vi møttes på Befalsskolen for infanteriet på Heistadmoen. Alf tok Krigsskolen for videre karriere i Forsvaret. Samtidig med tjeneste som adjutant i HMK Garde tok han utdanning ved Landbrukshøyskolen. Da

han var plasskommandant på Sessvollmoen, anskaffet han en flokk sauer for å holde gresset kort i leiren.