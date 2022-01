Nekrolog Nekrolog Marco snakket åtte språk og hadde venner over hele verden Han bevarte sin italienske identitet ved å undervise i italiensk.

Nekrolog

14 minutter siden

Av Antonio Domenico Trivilino

Den 8. desember kom den triste beskjeden at vår venn Marco Bau ikke lenger er blant oss.

Det var ikke lett å se i den vennlige, smilende gamle mannens ansikt hvor mye han hadde opplevd. Marco ble født den 27. januar i 1930 i Marostica, Italia. Slekten hans kom fra en mindre by i Asiagos høyland, Stoccareddo. Byen ble totalt ødelagt og forlatt etter et flere måneders langt slag mellom den østerriksk – ungarske og den italienske hæren i 1917.