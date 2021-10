Nekrolog Nekrolog Han bygget et lite hus i hagen Her utøvet hans sitt yrke og i tillegg sitt snekkeri.

Av Leif Ryvarden og Are Telje

Vår venn Sigmund Skeie døde 1. oktober, og vi takker i dyp ærbødighet for 75 års vennskap, tallrike turer og mye bridgespilling. Han kom inn i vårt liv i Sogn Hageby like etter krigen, tilflyttet fra Stavanger etter at hans far døde i tysk krigsfangenskap. Han ble en naturlig del av den såkalte Bregnevei-gjengen, som hang tett sammen gjennom folkeskolen på Tåsen, gymnaset på Berg og videre på NTH i Trondheim, selv om vi der spredte oss på forskjellige linjer. Sigmund hadde en liten leilighet i Trondheim som hver søndag kveld var et trivelig sosialt møtepunkt for oss fra Oslo-gjengen og andre interesserte.