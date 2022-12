Nekrolog Nekrolog Karl Jacob Dons var en vinner Han har en stor og varm plass i manges minnebok.

Nekrolog

7 minutter siden

Av Arnold Rørholt

«Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø» er betegnende for den visjonen Karl Jacob Dons hadde allerede da han som administrerende direktør i AS Pellerin flyttet selskapets margarinproduksjon fra Oslo til Tromsø i 1954.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn