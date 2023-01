Nekrolog Nekrolog Dyreliv og fugleliv var Oddmund Filseths store interesse Oddmund ble en pioner innenfor kunstig sædoverføring på storfe.

30.01.2023 09:59

Av Arne Ola Refsdal

Oddmund Filseth døde 3. januar 2023, 96 år gammel. Han ble født i Romedal 3. november 1926 og ble ferdig utdannet veterinær i 1955. Oddmund ble en pionér innenfor kunstig sædoverføring på storfe. Hans innsats førte til at Norge kom tidlig i gang med dypfrysingsteknikken. Det førte til at storfebønder fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør kunne få tilgang til sæd fra de beste oksene og slik delta i et landsomfattende avlsarbeid.

