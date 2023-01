Nekrolog Nekrolog Svein Haukaas var vår læremester og vårt forbilde Svein var en pioner innenfor utvikling og integrering av spesialundervisning

15.01.2023 18:30

Av Laila Lerum, George Myhrvold og Harald Noss

Noen ganger i livet blir det ekstra tydelig at noe er slutt og at en ny epoke begynner.

At Svein Haukaas nå er borte, er et slikt tidsskifte for oss. Svein døde 21. desember 2022, 88 år gammel.

