Nekrolog For resten av verden var han Norges «Mr Bridge» Tommy Sandsmark var mangeårig redaktør av Bridge i Norge. Han skrev også om bridge for Aftenposten, Arbeiderbladet, Dagsavisen og Norpress.

18.06.2023 19:30

Av Christian Vennerød, Johan Fredrik Monrad og Leif-Erik Stabell

For resten av verden var Tommy Sandsmark Norges «Mr Bridge». Det fortalte i hvert fall Tommy selv. Og han hadde sannsynligvis rett, for selv om ingen annen nordmann brukte så store ord om noen, gjorde Tommy det. Tommy levde og åndet for kortspillet over alle kortspill: bridge. Og at han brukte livet sitt til at også andre skulle få sin andel av kortbordets gleder. Tommy Sandsmark døde 6. juni, 75 år.