Nekrolog Petter spiller førstetrompet i St. Peters fredskorps Vår mentor Petter Urdal var med å skape dette varige samholdet for 41 år siden.

23.03.2023 19:30

Av Tore Bendiksen

Petter Urdal gikk ut av jordtiden lørdag 18. februar 2023. Han sovnet fredelig inn noen måneder før sin 75-årsdag. Det er godt for oss å vite at Else Lill og Petter har en stor og god familie. Nært fellesskap gjør oss sterke, både i hjertet og sorgen. Vi sørger med Else Lill og familien.