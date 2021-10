Nekrolog Nekrolog Ein nytenkjande og initiativrik kyrkjeleiar Svært mange kan med oppriktig glede sjå tilbake på møter og samarbeid med Ole Nordhaug.

Nekrolog

13 minutter siden

Av Ingeborg Midttømme og Olav Fykse Tveit

Biskop emeritus Ole Nordhaug døydde fredfullt 19. september. For Den norske kyrkja er det tid for å takke for alt han gav av seg sjølv og sine gåver og evner for å dele evangeliet og byggje kyrkje gjennom eit langt og rikt liv som prest og biskop. Fleire generasjonar har nytt godt av hans initiativ og innsats.