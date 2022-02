Nekrolog Nekrolog Han var høyt respektert Harald V. Hanssen var en eminent og svært dyktig shippingmann av den gamle skole.

Nekrolog

Nå nettopp

Av John M. Gramstad

Tidligere rederisjef og direktør i rederiene Helge R. Myhre og Solvang ASA, Harald V. Hanssen, er død, 92 år gammel.

Som mange andre ungdommer fra Stavanger med utferdstrang, fikk han på 50-tallet en trainee-stilling hos S.L.A. Ltd. i London, som var eid av Stavanger- mannen Knud Sømme.

Under sitt opphold hos S.L A., ble Hanssen kjent med Inge Steensland, som også arbeidet hos S.L.A. Dette var et bekjentskap som kom til å utvikle seg i årene som kom.

Harald V. Hannsen reiste etter noen år i London tilbake til Stavanger. Der ble han ansatt hos Helge R. Myhre. Han ble en sentral brikke i oppbyggingen av rederiet Helge R. Myhre fra en sped begynnelse i 1955, frem til 1980. Da ble rederiet solgt til Kværner og flyttet til Oslo i januar 1983.

I 1984 var han tilbake i Stavanger som rederisjef hos Brødrene Olsen, som sommeren dette året hadde kjøpt LPG- tankeren «Kongsgas».

Hanssen fortsatte som rederisjef hos Brødrene Olsen frem til 1987. Da gikk han over til det Inge Steensland- kontrollerte Clipper Shipping A/S. De hadde da kjøpt LPG -tankeren «Clipper Gas». Kort tid etter ble også «Kongsgas» overtatt.

I årene fra 1987 og frem til 1999, da Harald V. Hanssen trakk seg tilbake og pensjonerte seg, hadde Solvang hatt en kraftig ekspansjon. Hele 11 skip var blitt anskaffet.

Som en gest fra Inge Steensland til Harald V. Hanssen, ble Solvangs siste nybygg i 1999 døpt og gitt navnet «Clipper Harald».

Harald V. Hanssen var en eminent og svært dyktig shippingmann av den gamle skole. Høyt respektert, nøysom, nøyaktig og med stor detaljkunnskap.

Han minnes med stor respekt.